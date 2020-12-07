В Ростовской области ищут мужчину, плохо ориентирующегося в пространстве

Пропавшего Сергея Смоляра ищут полицейские и волонтеры. Фото: "Лиза Алерт Юг"

На Дону полицейские и волонтеры разыскивают пропавшего 22 ноября 33-летнего Сергея Смоляра. Ростовчанин вышел из дома и пропал.

Родственники и знакомые парня не имеют абсолютно никакой информации о его местонахождении уже почти три недели. Он не отвечает на телефонные звонки, смс и сообщения в мессенджерах.

В поисковом отряде "Лиза Алерт Юг" отмечают, что мужчина нуждается в помощи медиков и уходе. У мужчины есть проблемы с ориентацией в пространстве. Он мог случайно заблудиться в Ростове.

Рост пропавшего Сергея Смоляра составляет 185-190 см, он среднего телосложения, волосы темные и вьющиеся, глаза голубого цвета.

В чем был одет пропавший в день исчезновения никто не знает.

Если вы где-то видели этого человека или располагаете информацией о его местонахождении, сообщите ее по телефонам 8(800) 700-54-52 или по номеру 112.

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