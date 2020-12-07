В Ростове-на-Дону «серых» перевозчиков заставили убрать за собой свалки

Экоконтроль ГК «Чистый город» совместно с комитетом по охране окружающей среды администрации города Ростова-на-Дону провел экорейды на территории Ленинского и Пролетарского районов города и выявил сразу несколько нарушителей.

На улице Нансена, а также на улице Локомотивной эконарушителей «поймали» в момент сброса строительных отходов на контейнерные площадки жителей.

Как выяснилось позже, эти площадки для «серых» перевозчиков стали регулярным местом выгрузки отходов.

- Сразу на месте были составлены протоколы за нарушение правил благоустройства города. Эконарушителей привлекли к административной ответственности и, самое главное, заставили убрать созданные мусорными навалы, - прокомментировал заместитель начальника экоконтроля ООО «ГК «Чистый город» Олег Пономарев.

В последнее время «охоту» за нелегалами ведут и неравнодушные ростовчане.

Напомним, сообщить о выявленных фактах нелегального сброса отходов можно, позвонив на горячую линию регоператора по номеру 8 808 707 05 08, а также написав сообщение в социальные сети компании. Для привлечения нарушителей к ответственности необходимо предоставить фото/видео материалы, фиксирующие факт сброса отходов и номер автомобиля, а также указать точное время и адрес места нарушения.