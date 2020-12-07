«Казачья» ветряная электростанция начала работать в Ростовской области

Ветряки будут вырабатывать энергию на шахтерских территориях. ФОТО: пресс-служба правительства РО

В Ростовской области вступила в строй первая очередь «Казачьей» ветроэлектростанции («Казачьей ВЭС»). В полную силу станция, использующая силу ветра, заработает в следующем году.

Сейчас в Каменском районе работают 12 ветряков первой очереди, рассказали в пресс-службе правительства РО. Их общая мощность – около 50 МВт. Схожие станции уже работают на шахтерских территориях – в том числе, в Гуковском районе. В итоге, после пуска «Казачьей ВЭС» ветряные станции имеют совокупную мощностью около 350 МВт. Это примерно треть от мощности одного энергоблока современной атомной станции.

Еще 12 ветряков будут построены в Каменском районе в следующем году. В пресс-службе правительства пояснили, что ветроустановки собираются в основном из российских деталей. Ветряные башни делают в Таганроге, а лопасти и части корпусов – в Нижнем Новгороде и Ульяновске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От минуса до плюса: в Ростове-на-Дону на следующей неделе погода будет весьма неожиданной

Рассказываем, чего ждать жителям донской столицы (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.