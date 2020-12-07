Две улицы Ростова-на-Дону превратились в каток из-за повреждений водопроводов

Одна из аварий произошла на улице Туполева. Фото: Алексей Токарев, vk.com/rostovnadonu.

В Первомайском районе Ростова-на-Дону произошли сразу две аварии на водопроводах. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Трубы прорвало на улице Туполева и в переулке Днепровском. Дороги и тротуары размыло водой, которая позже замерзла из-за низкой температуры. Территория превратилась в сплошной каток. На место прибыли бригады «Ростовводоканала».

— В настоящее время обе аварии устранены. Рабочие убирают наледь, — прокомментировали в пресс-службе организации.

В «Ростовводоканале» отметили, что повреждения водопроводов зимой периодически случаются. Дело в том, что даже обновленные коммуникации могут не выдержать перепада температур.

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