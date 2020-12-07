Донские врачи подключили к ИВЛ рекордное количество пациентов

Донские медики подключили к ИВЛ более двухсот пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ростовских ковидных госпиталях с каждым днем увеличивается число пациентов. Донские врачи уже подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких 219 человек в тяжелом состоянии, что является тревожащим рекордом.

Медики делают все возможное, чтобы остановить пандемию. Общее число заболевших достигло 42417 человек, за минувшие сутки число выявили еще 361 случай заражения коронавирусом.

Врачи прибегают к искусственной вентиляции в тех случаях, когда легкие больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. Аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы.

Жертвами коронавируса на Дону уже стали 1496 жителей области. Все они имели сопутствующие заболевания, которые значительно затруднял лечение. Лидерами по количеству выявленных заражений коронавирусом сейчас являются Ростов, Новочеркасск и Каменск.

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