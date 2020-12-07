Лидером по числу заболевших остается Ростов-на-Дону. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 39 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Лидером по приросту заболевших остается Ростов-на-Дону. В донском столице зарегистрировали еще 130 пациентов с коронавирусом. 26 человек заразись вирусом в Таганроге, 19 — в Зерноградском районе, 18 — в Батайске и Сальском районе. 11 инфицированных обнаружили в Новошахтинске, по 10 — в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

Напомним, за сутки в Ростовской области выявили еще 361 заболевшего. Число зараженных достигло 42 417.

Случаи заражения коронавирусом обнаружили также в следующих районах и городах:

Азовский и Мясниковский районы (по девять), Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Заветинский, Каменский, Чертковский районы(по семь), Гуково, Егорлыкский район (по шесть), Азов, Шахты, Миллеровский район (по пять), Аксайский, Кагальницкий районы (по четыре), Волгодонск, Верхнедонской, Песчанокопский, Целинский (по три), Багаевский, Дубовский, Зимовниковский, Красносулинский, Куйбышевский, Усть-Донецкий районы (по два), Зверево, Белокалитвинский, Милютинский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Семикаракорский, Цимлянский районы (по одному).

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