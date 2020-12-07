Обмеление Дона не повлияет на подачу воды жителям Ростова

Жители Ростова и пригородов будут получать воду без перебоев. Фото: Архив КП
Сильные порывы ветра и похолодание привели к обмелению Дона. Специалисты Ростовводоканала зафиксировали, что уровень воды в реке упал на 1 м 30 см ниже нулевой отметки. Но эти показатели, утверждают представители компании, не повлияют на качество водоснабжения.
Сейчас в штатном режиме работают два водозабора – русловой и ковшевой, они делят между собой нагрузку, перераспределяя ее в зависимости от качества воды в реке и прочих условий. Каждый день в Ростов, Батайск и некоторые населенные пункты Аксайского района в среднем попадает до 420 тысяч кубометров воды.
При критических показателях воды в Дону специалисты перераспределяют нагрузку преимущественно на русловой водозабор, который позволяет забирать воду с нижних горизонтов реки.
- Даже в случае аномально низкого уровня воды в водоисточнике, перебоев водоснабжения не ожидается, - отметили в пресс-службе Ростовводоканала.
По словам представителей компании, аномально маловодный период в регионе вызван сильным восточным ветром и малыми поступлением воды из Цимлянского водохранилища. Уже к концу этой рабочей недели уровень воды в реке Дону снова увеличится.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
От минуса до плюса: в Ростове-на-Дону на следующей неделе погода будет весьма неожиданной
Рассказываем, чего ждать жителям донской столицы (подробнее)
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.