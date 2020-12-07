Татьяна Котова встала в позу и показала нижнее белье

Татьяна Котова всегда в отличной форме. Фото: официальная страница Татьяны Котовой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия», очаровательная певица Татьяна Котова порадовала поклонников очередным пикантным фотоснимком. Девушка для фотосессии выбрала сексапильный образ. Она встала в томную позу, оперившись спиной о стену и продемонстрировав при этом ягодицы. Из одежды на Татьяне были лишь стринги и короткий черный топ.

А ниже она написала следующий пост: "Зачастую женщина, без которой жить нельзя, и женщина, с которой жить невозможно, - это одна и та же женщина".

Подписчики в «Инстаграме» уже оставили под снимком сотни комментариев.

- Ты – восьмое чудо света, - написал один из фолловеров.

- Какая у тебя красивая фигурка. Это просто мечта каждой девушки, - отметил другой поклонник.

Ранее «Комсомольская правда- Ростов» сообщала, что девушка опубликовала развернутый пост для одиноких женщин, которые ждут встречи со своим мужчиной.

- Оставайся одна, пока ты не встретишь мужчину, который открывает перед тобой дверь, который без стыда берет тебя за руку и целует на людях и захочет познакомить тебя со своими родителями, - поделилась своими мыслями Татьяна Котова.

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- Говорят, что когда девушка хочет изменить жизнь , она делает каре, ну, или другой цвет волос. Мне достаточно классной укладки в красивом месте, - рассказала Татьяна Котова.