Красивейший звездопад прогнозируется в Ростовской области

Ожидается более ста метеоров в час. Фото: "КП" Архив

Жители Ростовской области смогут увидеть один из самых ярких звездопадов — метеорный поток Геминиды. Об этом сообщается на сайте главной обсерватории страны — московского планетария.

Активность звездопада началась 4 декабря, но его максимум придется в ночь с 14 на 15 декабря. В это время ожидается до 120 метеоров в час. Наблюдениям при отсутствии облачности ничто не помешает — Луну в фазе новолуния не будет видно на ночном небе.

21 декабря ожидается еще одно редкое явление— соединение на небосводе Юпитера и Сатурна. В последний раз так близко на небе их было видно почти 800 лет назад — в 1226 году. Кроме того, с 21 на 22 декабря ожидается звездопад в районе созвездия Малая Медведица. Прогнозируется до десяти метеоров в час.

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