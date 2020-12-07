Приставы помогли дочнанину решить вопрос с жильем

Приставы принудительно вселили второго собственника в квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы сделали доброе дело для жителя Новочеркасска. Они помогли мужчине вселиться в квартиру, где у него была доля вместе со злостным неплательщиком.

Недовольный перспективой совместного проживания должник всячески препятствовал переезду второго собственника. Он устраивал соседу скандалы, сыпал угрозами и менял замки.

Уставший от постоянных разборок мужчина вынужден был обратился в суд, чтобы за ним было признано право на вселение в квартиру, находящуюся в общей долевой собственности. Решение судьи оказалось в пользу второго собственника. Во время заседания в адрес должника было вынесено постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей.

Решение суда было исполнено. Судебный пристав-исполнитель произвел принудительное вселение второго жильца в квартиру.

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