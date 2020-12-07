В Ростове пенсионерку чуть не скрутили за отсутствие маски

Женщина не стала подчиняться указаниям полицейского. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону женщину, которая в автобусе игнорировали нормы индивидуальной защиты, чуть не скрутили полицейские. Стражи правопорядка требовали надеть маску или покинуть общественный транспорт. Все уговоры оказались тщетны, и тогда сотрудник перешел к более серьезным действиям.

Видео словесной перепалки снял кто-то из пассажиров. На кадрах, которое уже залили на страницу городского паблика, видно, как изначально полицейский спокойно разговаривает с пенсионеркой. Он объясняет ей, что она нарушает предписанные региональными властями требования, которые обязывают всех пассажиров находится в масках. Далее сотрудник МВД стал требовать у женщины документы, на что также последовал отрицательный ответ.

- Если вы отказываетесь, будете доставлены в отдел полиции, - предупредил сотрудник.

- Детский лепет, - спокойным голосом парировала ростовчанка.

Как только мужчина в форме услышал это, сразу убрал камеру, положил телефон в карман и приблизился к женщине. Он попытался взять ее за руку, но женщина вырвалась.

- Пусть люди снимают ваш беспредел, - произнесла женщина.

Напротив действительно сидел человек, который фиксировал на камеру все происходящее. Съемка прекратилась только когда полицейский повернулся и потребовал прекратить запись. Забрали женщину в отдел или нет остается загадкой. Ясно одно: лучше не спорить с правоохранителями по таким поводам.

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