Экстренное предупреждение объявлено из-за обмеления Дона

Низкий уровень воды может осложнить работу судов. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Уровень воды в реке Дон опустится до опасной отметки. Об экстренном предупреждении сообщали в ростовском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Низкий уровень воды в реке сохранится до 7 декабря и в первой половине дня 8 декабря. Это может вызвать сложности в работе портов. Возможны повреждения и посадка судов на мель. Кроме того, будет затруднена работа водозаборных сооружений.

— Убедительно просим проявить внимание и осторожность. В экстренных случаях звонить по телефону дежурно-диспетчерской службы 112, — говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Ростовской области сохранятся морозы. 8 декабря ожидается до минус трех градусов, а 9 декабря похолодает до минус четырех градусов. Синоптики также прогнозируют сильный ветер.

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