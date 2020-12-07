В донской столице ярким пламенем вспыхнул склад с пиломатериалами

В Ростове потушили склад с пиломатериалами. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице по неизвестной причине вспыхнул склад с пиломатериалами.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, около девяти часов вечера на улице Локомотивной в доме №2. Жители домов по соседству заметили поднимающиеся черные клубы дыма и вызвали к месту происшествия пожарных. К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 250 квадратных метров.

Спасатели оперативно приступили к тушению огня. В 21:22 было принято решение присвоить пожару второй ранг опасности. А уже в 21:54 возгорание было локализовано, в 21:59 зафиксирована полная ликвидация огня.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Но причина пожара по-прежнему остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- К тушению пожара привлекались 59 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России - 47 человек и 15 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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