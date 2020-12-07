На территории донского региона появится еще одна федеральная трасса

В Ростовской области появится еще одна федеральная трасса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области планируется появление новой федеральной трассы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

В федеральную собственность будет передана ныне региональная трасса Элиста - Ремонтное. Дороге будет присвоен новый статус лишь в 2022 году.

- Эта трасса входит в состав маршрута Элиста — Ростов-на-Дону. Она получит федеральный статус, - говорится в сообщении Росавтодора.

Стоит отметить, что в скором времени специалисты оценят состояние дороги. Если возникнет такая необходимость, то эта трасса будет включена в план ремонтных работ.

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В торжественной церемонии принял участие министр транспорта России Максим Соколов.

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