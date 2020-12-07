Чудо помогло Анастасии Костенко попасть на борт самолета

Ростовчанка Анастасия Костенко с трудом попала на самолет из-за своей невнимательности. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Ростовская модель Анастасия Костенко рассказала о том, как ей чудом посчастливилось оказаться на борту самолета.

Девушка в своем аккаунте Инстаграм выложила новое фото, на котором она была запечатлена на фоне белоснежного авиалайнера вместе со своей подругой. В посте под снимком Настя посетовала на то, что по своей невнимательности купила билет не на то число - вместо 6 декабря, приобрела на 6 января. О своей досадной ошибке модель узнала за четыре часа до вылета.

На сайте билет приобрести было уже нельзя, так как Настя начала это делать позже, чем за четыре часа до отправления. Красотка на свой страх и риск отправилась в аэропорт в надежде все-таки улететь.

- Менеджер заверила, что если будут места, то приобрести можно на месте. Мне повезло, так как оставалось пять билетов, - рассказала Костенко.

Она добавила, что полет прошел нормально.

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