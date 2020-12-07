Ростовчане попросили озеленить разделительную полосу на Лелюшенко

В донской столице попросили озеленить разделительную полосу на Лелюшенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители улицы Лелюшенко обратились к городским властям с просьбой высадить деревья на разделительной полосе.

Соответствующую инициативу опубликовали на сайте "Благоустройство города". Горожане уверяют, что зимой здесь пробыть несколько часов не так сложно, хотя воздух из-за недостатка растений все-таки сильно загазован.

А вот в летнюю погоду из-за жары, которая исходит от асфальта и самих многоэтажек находиться в этом месте просто невозможно. Посредством озеленения горожане хотят добиться хотя бы небольшой тени.

- Рядом рынок, многоэтажки все в асфальте и летом в жару находиться в этом районе просто невозможно- жарко и дышать нечем, - написал автор инициативы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону попросили сделать фонари на улице Шаповалова.

В ночное время здесь царит кромешная тьма.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!