Бывшего военного комиссара ростовского военкомата осудили за взятку в 320 тысяч рублей

В Ростове осудили за взятку бывшего военного комиссара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону осудили бывшего военного комиссара Пролетарского и Первомайского районов. По информации следствия, он помогал призывникам «косить» от армии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Еще в 2017 году Владимир Хрущев получил от сотрудника центра военно-врачебной экспертизы Минобороны взятку в размере 320 тысяч рублей. За это он должен был помочь освободить четырех призывников от прохождения срочной службы в армии.

Стоит отметить, что парни не отправились на службу по состоянию здоровья. После этого было заведено уголовное дело.

- Обвиняемый полностью признал вину, а все материалы передали в суд. Кировский районный суд Ростова приговорил Хрущева к трем годам заключения условно, - говорится в тексте сообщения.

Бывшего военного комиссара оштрафовали на сумму в один миллион рублей. Сотрудника, передавшего ему деньги, осудили в прошлом году.

А также были осуждены и другие бывшие военные комиссары, участвовавшие в преступной схеме.

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Ранее в сети появилась фотография призывников без масок, которые голышом толпятся в коридоре.

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