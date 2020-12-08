В Ростовской области в аварии пострадал водитель грузовика

В Ростове грузовик врезался в отбойник и столкнулся с иномаркой Фото: Илья БОГОМОЛОВ

На трассе под Ростовом случилась авария с участием грузовика.

Инцидент произошел во вторник, 8 декабря, около половины второго ночи в Аксайском районе на 1072 км а/д М-4 Дон. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля КаМАЗ, не выдержал безопасную скорость движения и врезался в металлический отбойник, а затем влетел и в иномарку Volvo, под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Он был доставлен в больницу медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи, а позже госпитализирован. Пока о состоянии потерпевшего ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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