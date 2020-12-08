В Ростове-на-Дону почти два месяца ищут пропавшего мужчину

Пропавший Олег Финенко может находиться в любом населенном пункте Ростовской области. Фото:

В донской столице волонтеры разыскивают 43-летнего ростовчанина Финенко Олега Сергеевича. Он исчез 14 октября 2020 года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Почти два месяца от Олега Финенко нет никаких вестей. Он не отвечает на звонки, смс-сообщения и соцсети. Родственники ростовчанина считают, что он попал в беду, поэтому не выходит на связь с семьей.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Юг" отмечают, что пропавший может находиться в любом населенном пункте Ростовской области.

Разыскиваемый выглядит на свой возраст. Его рост 175 см, он плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

В чем был одет на момент исчезновения неизвестно.

- Если вы где-то видели этого человека или располагаете информацией о его местонахождении, сообщите ее по телефонам 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112, - попросили в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг".

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