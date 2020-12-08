"Будто только из колхоза вернулась": Анастасия Костенко рассказала о тщательной подготовке к свиданию с мужем

Дмитрий Тарасов с третьей супругой Анастасией. Фото: Instagram Анастасия Костенко

Третья по счету супруга футболиста Дмитрия Тарасова в очередной раз поделилась личным. 26-летняя Анастасия Костенко рассказала о многочасовой подготовке к свиданию с любимым мужчиной.

Ростовская красавица сообщила, что долгожданная встреча стоила ей огромных нервов, ведь она заранее не побеспокоилась о маникюре, педикюре и удалении с тела лишних волос.

Для свидания Анастасия выбрала модное черное платье, которое многим почему-то напомнило шелковую ночнушку. А в качестве ярких деталей добавила к нему малиновые атласные туфли и похожий по оттенку пиджак.

В таком виде жена футболиста пришла на встречу с мужем. Судя по всему, оно прошло за пределами России, Дмитрий Тарасов и его жена были легко одеты, а на заднем плане красовались пальмы и много зеленых деревьев.

Костенко разместила снимок в своем профиле в Instagram, последовали реплики со стороны подписчиков.

"Курсы стилиста вам не помешали бы", "К чему здесь эта сумка?", "Так просто нельзя одеваться в люди. Это же никуда не годится", "Будто только из колхоза вернулась", "Опять неудачный образ", "Конечно, надеть платье с жакетом и накрасить стрелки может не каждая", - высказывались люди.

Стоит отметить, что некоторые людям этот образ Анастасии пришелся по душе. Они обвинили других участников дискуссии в необоснованной критике.

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