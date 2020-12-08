Сигареты на миллион: необычный способ контрабанды придумали жители Ростовской области

Мужчин задержали во время незаконного пересечения границы. Фото: Архив КП

Преступную схему заработка двух мужчин прикрыли донские пограничники ФСБ. С помощью плота и троса приятели пытались со стороны Украины переправить по реке Северский Донец в районе Митякинской несколько больших коробок с дешевыми сигаретами.

Выгода преступной схемы заключалась в том, что организаторы экономили на оплате госпошлины за провоз товара. Подельники накупили табака на миллион рублей. Мужчины соорудил плот, на котором перевозили груз. При задержании у них изъяли восемь с половиной тысяч пачек сигарет. Злоумышленники попытались скрыться как только увидели пограничников.

Как рассказали в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России, возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение пограничного режима и попытку сбежать от пограничников.

За контрабанду табака мужчинам грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей каждому.

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