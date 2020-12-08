Ростовчане смогут узнать о безопасности детских товаров, позвонив на"горячую линию"

Операторы будут рассказывать о принципах покупки безопасных детских товаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону накануне новогодних праздников заработала "горячая линия" по вопросам безопасности детских товаров. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты будут принимать вопросы от ростовчан, которые хотят узнать о покупке безопасной детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники.

Кроме того, специалистам можно задать вопрос о том, как в условиях пандемии искать, например, Деда Мороза и Снегурочек для детского праздника. В случае, если кто-либо столкнулся с недобросовестными продавцами или товарами низкого качества, ростовчане тоже смогут рассказать об этом оператору.

Номера "горячей линии": 8-800-100-74-17, 223-73-84, 223-74-01, 282-82-63, 282-82-64. Специалисты кол-центра будут отвечать на звонки людей по будням вплоть до 21 декабря.

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