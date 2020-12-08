Бороться с нелегальной рубкой елей с помощью беспилотников намерены в Ростовской области

Количество хвойных деревьев в лесах перед Новым годом уменьшается

В преддверии новогодних праздников люди по традиции стремятся украсить свой дом елкой. За хвойной красавицей экономные дончане иногда вопреки всем правилам и запретам едут в лес. Этой зимой в донских лесах вводится усиленное патрулирование.

Следить за сохранностью елок будут казаки, полицейские, волонтеры, егери, представители органов местного самоуправления. Кроме того, власти обещают использовать беспилотные летательные аппараты. 12 квадрокоптеров будут запускать в небо для поиска "черных лесорубов". На территории хвойных насаждений специалисты уже спрятали фотоловушки.

Сейчас за незаконную рубку сосны грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Если будут вырублены больше двух деревьев, то виновный может попасть в тюрьму на два года. Ему придется оплатить штраф от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. "Лесорубу" также придется возместить нанесенный ущерб.

- Сумма ущерба за незаконную вырубку хвойных деревьев с 1 декабря по 30 января удваивается, - отметили в региональном правительстве.

Известно, что незаконную рубку елок недавно пресекли в Каменском районе Ростовской области. Размер ущерба лесному хозяйству оценили более чем в 80 тысяч рублей. Сейчас там ведутся следственные действия.

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