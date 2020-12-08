Ростовский роддом НИИАП временно закроют

НИИАП на две недели будет закрыт на мойку. Фото: Instagram НИИАП

Жительницам Ростова и области, планировавшим рожать в ростовском Научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии, придется обращаться в другие медучреждения. Роддом НИИАП временно не работает - с 25 декабря по 10 января.

В течение этого времени НИИАП будет закрыт на профилактическую санитарно-гигиеническую обработку.

За это время специалисты проведут тотальную дезинфекцию всех поверхностей. В помещениях роддома будет проводиться санитарно-гигиеническая обработка и мойка окон, дверей, санузлов, коек и всех предметов, с которым взаимодействуют специалисты и роженицы. Во время мойки устранят все возможные источники инфекций, которые могут быть опасны для женщин и новорожденных малышей. Все палаты и операционные облучат ультрафиолетовыми лампами

Работы по дезинфекции ведутся по утвержденному графику и никак не связаны с пандемией коронавируса. Он утверждается заранее на уровне регионального министерства здравоохранения.

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