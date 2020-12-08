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Баста признался, что считает легендарного футболиста Виктора Понедельника родственной душой

Совладелец ростовскго СКА посвятил теплые слова ушедшему нападающему
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Музыкант признался, что скорбит по Виктору Понедельнику. Фото: Instagram Василий Вакуленко

Музыкант признался, что скорбит по Виктору Понедельнику. Фото: Instagram Василий Вакуленко

Ростовский рэпер Василий Вакуленко -Баста не смог пройти мимо смерти всенародно любимого футболиста Виктора Понедельника. В своем профиле в Instagram он вспомнил достижения легендарного игрока.

Совладелец ростовского СКА принес искренние соболезнования родным и близким Виктора Понедельника. Рэпер отметил высокие спортивные достижения футболиста, который в составе СКА забил 54 гола, его победный мяч в самом первом чемпионате Европы в 1960-м году, а также блестящую карьеру журналиста в издании "Футбол-Хоккей".

- Не стало Виктора Владимировича Понедельника. Одного из тех, кому не было равных в нашем футболе в 60–е, - рассказывает Баста в своем микроблоге в соцсети. К сожалению, мы не были знакомы лично, но Понедельник один из тех, кого считаешь своим, близким и чей уход воспринимаешь лично.

В память о футболисте рэпер даже сменил аватарку. Вместо своей фотографии он установил в снимок футболиста

Поклонники музыканта поддержали слова рэпера. Они отметили, что смерть этого человека стала невосполнимой утратой для всего футбольного сообщества.

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