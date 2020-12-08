Придумал собственное ограбление: дальнобойщика из Ростовской области подозревают в ложном доносе

Водитель пытался скрыть пропажу колес, считают полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителя большегруза из Ростовской области полицейские подозревают в заведомо ложном доносе. Мужчина, как считают полицейские, сообщил о выдуманном грабеже и пытался скрыть пропажу запасных колес.

В полицию мужчина обратился с заявлением в последних числах ноября. Водитель сообщил, что на территории Калачевского района Волгоградской области на него напали неизвестные. К большегрузу подъехал тонированный микроавтобус, из него вышли четверо людей. Нападавшие носили маски, а один из них имел при себе огнестрельное оружие, пояснял в заявлении водитель. По его словам, грабители отобрали у него пять тысяч рублей, смартфон, планшет и два запасных колеса.

Следователи изучили маршрут движения большегруза и показания дорожных камер. Водитель во время следствия вдруг начал менять показания. А затем сознался в том, что придумал нападение. Водитель считал, что таким образом сможет скрыть пропажу запасных колес, принадлежащих компании-перевозчику. Стоимость запасных частей – около 100 тысяч рублей. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовное дела, рассказали в пресс-службе управления МВД по Волгоградской области.

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