Ростовские ветеринары стерилизовали полтысячи собак и кошек по льготе

Волонтеры приносили на стерилизацию подобранных на улице животных Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных по льготной стерилизации приняли полтысячи животных.

Владельцы собак и кошек заранее записывались на прием в ветеринарные лечебницы, чтобы получить скидки. Операции были на тридцать процентов дешевле в каждый последний четверг месяца, а также цены были снижены наполовину во время весенней акации «Мартовский кот». Желающих поучаствовать было настолько много, что сроки проведения пришлось продлить.

Скидками воспользовались ростовчане с небольшими доходами, а также зоозащитники, на попечении которых находятся не один десяток питомцев, подобранных на улице.

- С сначала года ветеринары прооперировали по льготе 478 котов и кошек и 16 собак, - отметила начальник Ростовской городской СББЖ Ольга Романова.

По ее оценке, несмотря на усилия специалистов, бездомных животных в Ростове-на-Дону по-прежнему много.

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