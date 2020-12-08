Рядом с Ростовской АЭС выросло «Дерево добрых дел»

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В Волгодонске возле информационного центра Ростовской атомной станции появилось «Дерево добрых дел». Этот Арт-объект был установлен по инициативе общественности – благотворительного фонда «Благодарение».

Дерево добрых дел – архитектурная композиция, выполненная из металла, высотой более трёх метров, на которой в виде символических плодов разместились 40 медальонов с гравировкой. Каждый «плод» - реализованный волгодонскими атомщиками социальный проект.

- Только через благотворительный фонд «Благодарение» Ростовская атомная станция реализовала 68 социальных проектов самой различной направленности, - рассказала на церемонии открытия руководитель фонда Татьяна Горчанюк. Среди них – реабилитационный центр адаптивной езды «Добрая лошадка» для детей с проблемами здоровья, проекты «Мы выбираем спорт», «Мирный атом» в помощь центральной библиотеке Цимлянского района и многие другие.

В этом году на реализацию более 30-ти социально значимых и спортивных проектов атомной станции направлено более 200 млн рублей. Один из крупных проектов - строительство в Волгодонске центра единоборств, который станет местом проведения спортивных мероприятий, в том числе, международного уровня.

Медальоны на «Дереве добрых дел» сменные и со временем будут появляться новые с названиями других реализованных проектов.