"Нам всем понравилась вчерашняя ночь": Виктория Лопырева в алом платье очаровала поклонников

Виктория Лопырева, как всегда, безупречна. Фото: официальный аккаунт Лопыревой в "Инстаграм"

Виктория Лопырева не перестает радовать своих фолловеров красивыми яркими снимками. Обладательница титула «Мисс Россия», модель , молодая мама и жена чиновника опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме» свой портрет. На фотокарточке девушка запечатлена в красном вечернем платье с глубоким декольте и расшитом пайетками.

А ниже она опубликовала пост следующего содержания: "Мы сделали это! Праздничный ужин! Благодарна друзьям и партнерам за поддержку. Нам всем понравилась вчерашняя ночь. Спасибо за улыбки, за теплые слова и участие. Радует, что вчера мы почувствовали «дыхание жизни»".

Фолловеры уже оставили сотни лайков и комментариев.

- Вика, вы – неописуемо прекрасны, - написал один из подписчиков.

- Само очарование, - отметил другой.

Кстати, многие девушки написали блондинке, что у нее прекрасное платье, цвет которого идеально подходит к типажу Виктории.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Виктория Лопырева выступила в защиту капитана сборной России Артема Дзюбы.

Она посчитала распространение скандального видео вмешательством в личную жизнь.

- История, которая приключилась с Артемом, именно про цифровую гигиену. Мы храним в телефоне пароли от карт, секретные бизнес-планы и личную переписку. Взламывают все и вся, может быть, помните, когда-то и мои аккаунт в Instagram стал жертвой мошенников, - высказалась Виктория Лопырева в своем профиле. - Артем хороший друг, живой, яркий, всегда помогает в благотворительных проектах и сегодня он доказал, что он настоящий капитан сборной России самым лучшим образом... на футбольном поле, - написала модель.

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Жена новоиспеченного чиновника Игоря Булатова, обладательница титула «Мисс Россия», модель из Ростова-на-Дону ошеломила поклонников сногсшибательным снимком. Виктория Лопырева выложила в своем аккаунте в Инстаграме черно-белое фото, на котором запечатлена в топе с откровенным декольте.