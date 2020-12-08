Гибкий рабочий график из-за пандемии коронавируса могут ввести в Ростовской области

Общественный транспорт по-прежнему может быть загружен по утрам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области обсуждается вопрос о переводе на гибкий график сотрудников, которые ездят на автобусах. Об этом сообщил глава регионального министерства транспорта Андрей Иванов.

По его словам, общественный транспорт бывает загружен по утрам — в так называемые часы пик. Однако власти не могут одномоментно запустить больше автобусов именно в это время. Проблему собираются решить, переведя пассажиров на гибкий график работы.

— Здесь важна синхронизация работы с крупнейшими трафикообразующими предприятиями. Например, в части гибкого режима работы для сотрудников, которые пользуются общественным транспортом. Этот вопрос мы отрабатываем совместно с работодателями и администрациями муниципальных образований, — пояснил Андрей Иванов.

Он отметил, что в Ростове-на-Дону почти отсутствуют проблемы с передвижением транспорта четко по графику. Связано это, например, с тем, что ростовчане с карточками не задерживают транспорт во время оплаты и могут в случае перебоев пожаловаться на компанию. В критических ситуациях в адрес транспортников направляются предостережения, составляются протоколы.

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