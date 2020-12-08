Тритон и русалка: Влада Чигирева снялась в подводной фотосессии своей мечты

Влада Чигирева приняла участие в необычной фотосъемке. Фото: официальный аккаунт спортсменки в "Инстаграм"

Российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Влада Чигирева порадовала поклонников новыми снимками, опубликованными в ее аккаунте в «Инстаграме».

Девушка сама придумала сценарий фотосессии. Основным лейтмотивом проекта стала вода. Съемки проходили в бассейне, поэтому пришлось использовать специальную фототехнику.

Стоит отметить, что фотосет был парным.

Партнера девушка выбрала во время специального кастинга. Фото: официальный аккаунт спортсменки в "Инстаграм"

С Владой снялся молодой человек. Перед тем, как приступить к работе, девушка провела для парней настоящий кастинг, во время которого и был выбран партнер для съемки.

Сама Влада, по всей видимости, была в образе Русалки, а ее партнер в фотосессии выступил в роли Тритона.

- Помните, я проводила в story кастинг на роль Тритона для фотосессии моей мечты? Вот и первые кадры, - подписала снимки Влада Чигирева.

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Каждый день спортсменок расписан по минутам

Донская спортсменка, синхронистка Влада Чигирева, сейчас находится в Арабских Эмиратах. Вместе с командой девушка активно тренируется. Каждая минута у Чигиревой расписана. О непростом режиме дня она рассказала в своем «Инстаграме».