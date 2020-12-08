Вандал "замуровал" жителей нескольких квартир и запенил двери в автомобиле в Ростове

Всем машинам во дворе дома прокололи шины. Фото: соцсети

С абсолютно нестандартной ситуацией столкнулись жители одного из домов жилого комплекса "Измайловский". Их замуровали в квартирах строительной пеной. Неизвестный человек влил в их дверные замки жижу, которая благополучно застыла.

После нескольких неудачных попыток выйти из квартиры один из собственников заметил непонятное вещество в замочной скважине. Он попросил соседей помочь разобраться в том, что случилось. При осмотре входа в квартиру оказалось, что дверь, стены, пол и лестничные перила залиты пеной. Более того, двери замурованы строительной пеной сразу в нескольких квартирах.

На улице людей ожидал еще один неприятный сюрприз. У припаркованной возле дома иномарки по тому же принципу были залиты строительной пеной все двери. Хулиган проколол шины всем машинам, которые стояли во дворе.

Жильцы дома написали заявление в полицию.

- Сейчас по данным фактам проводится проверка, - отметили в региональном отделении ГУ МВД.

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