Число болеющих ковидом медиков снизилось до тысячи в Ростовской области

Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Ростовской области ковидом болеют 1 059 медиков. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Крат.

— На 49 неделе мы констатируем некоторое снижение заболеваемости среди медработников. По сравнению с прошлым заседанием штаба уменьшение составило 150 человек, — пояснил Александр Крат.

Напомним, с начала пандемии в Ростовской области выявили 42 785 случаев заражения. Только за последние сутки коронавирус подтвердился у 368 жителей. От опасной инфекции скончались 26 человек, выздоровели 168.

Ранее в области ужесточили ограничения из-за коронавируса. Так, сократилась допустимая загруженность зрительских мест на стадионах и в кинотеатрах. Стадионы могут заполняться только на 25%, кинотеатры — на 40%. С 22 до 7 часов будут запрещать зрелищные мероприятия, например, фейерверки. В торговых центрах приостанавливается работа ледовых катков.

Губернатор Василий Голубев назвал эпидемиологическую ситуацию очень напряженной. По его мнению, даже в период новогодних праздников лучше воздержаться от необязательных встреч и поездок.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Губернатор назвал очень напряженной ситуацию с коронавирусом в Ростовской области

Число заболевших в донском регионе продолжает расти. (Подробности)

Ограничения из-за коронавируса ужесточили в Ростове-на-Дону

Стадионы и кинотеатры будут работать по новым правилам. (Подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.