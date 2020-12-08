Число болеющих ковидом медиков снизилось до тысячи в Ростовской области

Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В Ростовской области ковидом болеют 1 059 медиков. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Крат.
— На 49 неделе мы констатируем некоторое снижение заболеваемости среди медработников. По сравнению с прошлым заседанием штаба уменьшение составило 150 человек, — пояснил Александр Крат.
Напомним, с начала пандемии в Ростовской области выявили 42 785 случаев заражения. Только за последние сутки коронавирус подтвердился у 368 жителей. От опасной инфекции скончались 26 человек, выздоровели 168.
Ранее в области ужесточили ограничения из-за коронавируса. Так, сократилась допустимая загруженность зрительских мест на стадионах и в кинотеатрах. Стадионы могут заполняться только на 25%, кинотеатры — на 40%. С 22 до 7 часов будут запрещать зрелищные мероприятия, например, фейерверки. В торговых центрах приостанавливается работа ледовых катков.
Губернатор Василий Голубев назвал эпидемиологическую ситуацию очень напряженной. По его мнению, даже в период новогодних праздников лучше воздержаться от необязательных встреч и поездок.
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