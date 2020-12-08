Глава администрации Азова подал в суд на местного депутата

На депутата из Азова подали в суд. Фото: личная страница Павла Юрова в социальной сети

В Ростовской области, в Азове, набирает обороты политический скандал. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» местный депутат Владимир Юров, глава администрации Азова подал на него иск в суд.

Поводом для этого послужило видео, выложенное Владимиров Юровым в сеть. В ролике речь шла о Павле Ращупкине.

Как посчитал сити-менеджер, этот видеоматериал порочит его честь и достоинство, а также содержит негативные выводы о его личности и деятельности.

В исковом заявлении Владимир Ращупкин потребовал от депутата убрать видео из сети, а также взыскать с него компенсацию морального вреда.

Это не первый скандал, в центре которого оказывается начинающий политик из Азова. Раннее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что некая интернет-знакомая обвинила Владимира Юрова в сексуальных домогательствах. В свою очередь, депутат уверяет, что это обвинение абсолютно голословно. И в ответ он подал на девушку заявление в Следственный комитет.

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Начинающий политик из Азова оказался в центре секс-скандала

Владимир Юров, депутат городской думы в Азове, совершенно неожиданно для себя оказался в центре интимных разборок. Возможно, дело в том, что для незамужних девушек из небольшого городка холостой начинающий политик с перспективой карьерного роста – партия завидная.

АЛЛО!

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