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Общество

Более тысячи предприятий в Ростове перевели часть сотрудников на «удаленку»

Из дома работают более 38 тысяч человек
Михаил СТРИЖЕВ
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Из дома работают более 38 тысяч человек.

Из дома работают более 38 тысяч человек.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Более тысячи предприятий Ростова-на-Дону перевели часть сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

— 1177 предприятий перевели 30 процентов сотрудников на удаленный режим работы. Это 17 процентов от общего числа предприятий, — сообщил сити-менеджер.

Он пояснил, что сейчас из дома работают около 38 тысяч человек.

Напомним, в октябре работодателей Ростовской области призвали перевести на «удаленку» 30 процентов сотрудников. В первую очередь отправить на дистанционный режим рекомендуется людей от 65 лет и старше и страдающих хроническими заболеваниями.

С декабря в Ростовской области начали действовать и другие ограничения. Так, власти приостановили работу катков в торговых центрах. С 22:00 до 7:00 запрещено проведение зрелищных мероприятий, в том числе фейерверков. Стадионы могут заполняться только на 25%, кинотеатры — на 40%.

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