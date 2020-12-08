Ледяной капкан: в Ростове из-за коммунальной аварии автомобили примерзли к асфальту

Последствия порыва воды на морозе. Фото: соц. сети

Сегодняшнее утро, 8 декабря, преподнесло сюрпризы ростовским водителям. Люди, как обычно, оставили машины под домами и разошлись по квартирам. Они не подозревали, что вернувшись застанут свои авто в непривычном виде. Фотографии и информация об этом появилась на страницах многих городских пабликов.

Очевидцы пишут, что в ночь с 7 на 8 декабря вблизи улицы 2-а Дополнительная в Первомайском районе произошла коммунальная авария. Сотни литров воды разлились по всей округе, затопив бордюры и тропинки. Сильный мороз сделал свое дело, превратив проезжую часть в настоящий каток.

Автомобили, которые припарковали на улице, оказались по колеса во льду. На порогах образовались сосульки, сросшееся с асфальтом. Резина намертво примерзла к покрытию дороги, что не могло не удивить случайных прохожих.

По возвращению владельцы автомобилей были шокированы таким положением дел. Многие наверняка испытали трудности, когда попытались тронуться с места. Есть вероятность, что машины могли получить повреждения, ведь не секрет, что плотный лед повреждает лакокрасочное покрытие кузова.

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