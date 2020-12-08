Торговцам бесплатно выделят 130 мест на рынках Ростова-на-Дону

Речь идет о фермерах, выращивающих продукты на своих участках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предприниматели могут бесплатно получить место на рынках Ростова-на-Дону. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко на заседании регионального штаба по коронавирусу.

— Установлено, что на пяти работающих рынках 6 564 мест, из них свободно 1 800 мест. Рынки по нашей договоренности готовы предоставить бесплатно 130 мест, — сообщил Алексей Логвиненко.

Он пояснил, что речь идет именно о местных фермерах. По его словам, место получит тот, кто предоставит справку о том, что выращивает овощи и фрукты на своем участке.

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