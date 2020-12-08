Прокуратура проверила ростовскую управляющую компанию из-за жалоб жильцов

В Ростове проверили управляющую компанию после жалоб жильцов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Первомайском районе донской столице местная прокуратура приняла решение проверить, насколько одна из управляющих компаний исполняет правила жилищного законодательства. Причиной для проведения проверки стали многочисленные жалобы местных жителей.

При проверке выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью «УК Первомайский» в указанные сроки не привела в порядок крышу многоэтажки на улице Абаканской. В результате во время недавно прошедшего дождя она потекла и протечки произошли прямо в квартирах ростовчан.

Все материалы после проверки были направлены в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области. Должен был рассмотреться вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

- По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования нарушения устранены, ремонт кровли произведен, виновные должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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