За неотремонтированную спортплощадку поплатился сорвавший сроки подрядчик

В Ростове сорвали сроки ремонта школьной спортплощадки Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В Ростове Ленинская районна прокуратура проверила одного из местных подрядчиков. Как стало известно он на соблюдал законодательство о контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, он нарушил и законодательство об образовании.

Проверка установила, что школа № 70 заключила договор с одним из подрядчиков на капитальный ремонт спортивной площадки. Но работы в срок выполнены не были, руководство школы никаких уведомлений об этом не получало. Теперь это может обернуться срывом образовательного процесса.

- Прокуратурой внесено представление, в отношении директора и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по статье 7.32 КоАП РФ. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, нарушения устранены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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