За покупку и хранение наркотиков срок получил несовершеннолетний ростовчанин

В Ростове поймали купившего наркотики школьника Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове поймали хранившего наркотики несовершеннолетнего местного жителя.

Следствие установило, что 17-летний молодой человек еще в сентября незаконно купил синтетический наркотик массой 2,5 грамма. Но, увидев на улице полицейских, школьник изрядно испугался и тут же проглотил приобретенный товар вместе с пакетиком. Спустя некоторое время, парень почувствовал плохо и вызвал себе скорую помощь.

Приехавшие медики незамедлительно его госпитализировали, а наркотическое средство удалось извлечь из него только при помощи хирургов. В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконный оборот без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".

- Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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