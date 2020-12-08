Серийного похитителя дрелей, шуроповертов и перфораторов поймали в Ростове

В Ростове поймали серийного вора Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице задержали молодого человека, подозреваемого в серии краж.

В местный отдел полиции обратился ростовчанин и сообщил, что с территории, где сейчас идет строительство, были похищены дорогостоящие электроинструменты. Правоохранители взялись за поиски злоумышленника.

Стражам порядка удалось найти и задержать 25-летнего местного жителя. Свою вину подозреваемый отрицать не стал и сообщил, что в ночное время суток он пробирался на территорию, где проходила стройка и похищал инструменты. Сейчас установлена его причастность к трем кражам. Общая стоимость похищенного достигла примерно 500 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мера пресечения - заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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