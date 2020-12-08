В Ростове приютивший террориста мужчина лишился свободы на пять с половиной лет

В Ростове осудили мужчину, предоставившего свой дом террористу. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда

В донской столице прошло заседание по делу Руслана Владимировича Алцагирова. Он обвинялся по статье 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Следствием было установлено, что подсудимый летом 2015 года открыл двери своего дома в селе Урух Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики участнику запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» для конспиративного проживания.

- В соответствии с приговором суда Алцагиров признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, - сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"При задержании открыл огонь и убил себя": на Дону террористы планировали взорвать школы и больницы.

Силовики обезвредили опасных преступников.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!