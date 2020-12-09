В Ростовской области объем безбумажных операций в своих офисах утроил ВТБ

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Долю операций, оформляемых клиентами в электронном формате в офисах банка, в три раза с начала года нарастил ВТБ. Аналогичная динамика наблюдается и в донском регионе. Так, на сегодняшний день доля безбумажных операций в Ростове-на-Дону составляет 43% среди самых востребованных услуг в сети. А до конца 2021 года ВТБ планирует увеличить этот показатель до 100%.

- Нынешний год значительно ускорил внедрение дополнительного функционала по цифровому подписанию документов в наших офисах, - отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Антон Шикуло. - Это позволило нам более чем в три раза увеличить долю проникновения безбумажных операций в банковские сервисы. К концу следующего года мы планируем полностью перевести работу с клиентами в отделениях в формат цифрового обслуживания. Кроме того, будем применять технологию в различных форматах обслуживания клиентов - в контакт-центре, при видеообслуживании, выездными сотрудниками. Наш цифровой сервис позволяет вдвое ускорить процесс подписания документов и сократить использование бумаги в банковских офисах, а значит - сохранить лес и защитить окружающую природу, что соответствует стратегической задаче нашего банка.

Только в этом году клиенты ВТБ, выбравшие функционал цифрового подписания документов в офисе, оформили 4 млн договоров, сэкономив более 20 млн листов бумаги весом 100 тонн. Таким образом, использование безбумажной технологии позволило спасти около 2 тысяч деревьев.

Известно, что сегодня сервис цифрового подписания документов доступен в рамках 24 самых востребованных типах операций. Более 70% клиентов оформляют таким способом кредитную карту и 63% - кредит наличными. Свыше 40% приходится на электронное подписание документов по банковским картам и изменению пакета услуг, от 30% - на открытие счета. Возможность удаленного обслуживания с использованием безбумажной технологии появилась и у клиентов сегмента «Прайм» и «Привилегия».

Напомним, ВТБ стал одним из первых банков, запустил технологию цифрового подписания документов в конце 2019 года, а в марте текущего гожа тиражировал сервис на всю сеть отделений. При обслуживании клиентов сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении банка. Все подписанные таким способом договоры хранятся в электронном архиве банка и доступны клиенту в специальном разделе ВТБ Онлайн в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов.