О появлении тонкого и непрочного льда предупредили ростовчан

Об осторожности на льду предупредили спасатели. Фото: правительство РО

Ростовские спасатели предупредили ростовчан о появлении льда на Дону и других водоемах. Но так как он сейчас особенно неокрепший, необходимо соблюдать меры безопасности при выходе на лед.

В донской столице уже пробели более сотни рейдов, а также не менее 200 профилактических бесед и раздали больше 400 памяток о безопасности. Спасатели предупредили, что лед составляет одинаковую опасность для детей и взрослых вне зависимости от весовой категории.

- Все спасательные расчеты оснащены спасательными жилетами и специальным оборудованием для оказания помощи терпящим бедствие на водоемах в зимний период. Но лучше предотвратить беду, соблюдая правила безопасного отдыха на воде, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Спасатели напомнили, что во избежание несчастных случаев на лед можно выходить только в спасательном жилете, совсем не стоит испытывать судьбу при плохой видимости, а также не нужно проверять его прочность ударом ноги. Аккуратными нужно быть в местах, которые покрыты толстым слоем льда, а также там, где протекают родники и ручьи или выступают над поверхностью воды кусты.

Категорически запрещено выходить на лед нетрезвым, прыгать или бегать по нему. Нужно избегать и больших скоплений людей в одном месте. Кроме того, ни за что не нужно оставлять без присмотра детей. Если же все-таки перейти водоем по льду будет необходимо, то лучше двигаться по уже проторенным тропам и выдерживать дистанцию друг от друга в 4-6 метров.

В случае, если помощь спасателей все-таки понадобится, то необходимо набрать 112.

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