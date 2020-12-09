В Ростовской области будут выращивать и готовить медуз

В донском регионе планируют наладить добычу медуз. фото: Архив КП

В Ростовской области планируют наладить промышленный лов медуз. Такой вопрос был поднят на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.

Сейчас специалистам необходимо подсчитать возможные объемы добычи медуз в Азовском и Черном морях на следующий год для промышленного рыболовства. Медузы будут внесены в перечень малоценных видов водных биоресурсов, что заметно упростит из отлов.

Медузы очень популярны в Китае и на Дальнем Востоке. Их мясо полезно для человека, но есть один существенный недостаток - медузы содержат большое количество воды, которая при приготовлении испаряется.

Правда, в Ростовской области придется значительно расширить инфраструктуру, чтобы взяться за добычу медуз.

Для водоемов медузы представляют опасность - они быстро плодятся и уничтожают кормовую базу для рыб. По этой причине в Азовском море значительно сократилась добыча рыбы, по сравнению данными за прошлый год.

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