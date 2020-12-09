Ростовчане могут пожаловаться на "горячую линию" на отсутствие масок у водителей и пассажиров в автобусах

Пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителям донской столицы предложили сообщать о случаях нарушения масочного режима в ростовских автобусах, троллейбусах и маршрутках. Люди смогут пожаловаться на "горячую линию" городского центра управления перевозками (ГЦУП).

На заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса глава регионального минтранса Андрей Иванов рассказал, что система будет работать по принципу того, что каждый пассажир может отметить наличие маски у водителя и окружающих людей.

Ранее люди могли докладывать только о плохом состоянии состояние автобусов, задержках общественного транспорта и прочие недостатки.

Напомним, сейчас власти донского региона ужесточили проверки масочного режима в транспорте. Это связано в тем, что людей, заболевших коронавирусом не становится меньше. В регионе регулярно проводятся рейды, во время которых выявляют пассажиров без масок, их высаживают из транспорта и выписывают штрафы.

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Ростовчанам сообщать о нарушениях по номеру: 8 (863) 300-50-00

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