Регоператор ГК «Чистый город» стал партнёром выставки-конкурса «Арт-ёлка-2021»

Регоператор по обращению с ТКО выберет самую экологичную зелёную арт-красавицу на Дону. В этом году в областном конкурсе «Арт-ёлка» появилась специальная экономинация - «Эко-ёлочка». В рамках неё дончанам предлагают изготовить новогоднюю красавицу из вторичного сырья.

Как отмечает генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина, компания рада стать партнером областной выставки-конкурса «Арт-ёлка-2021», ведь подобные мероприятия формируют бережное отношение к окружающей среде у молодого поколения.

Арт-объекты, выполненные студентами художественных вузов, дизайнерами, мастерами прикладного искусства и детьми, будут оцениваться по следующим критериям: техника исполнения, оригинальность, инновационность, эколого-экономическая эффективность, уникальность идеи. Самых креативных и творческих ждут призы от регоператора.

Директор Донской государственной публичной библиотеки Евгения Колесникова отметила, что выставка-конкурс «Арт-ёлка» проходит уже в 15 раз. По ее словам, новая экологическая номинация позволит обратить внимание людей на чрезмерное потребление и на переработку отходов. При выборе победителя в ней особое внимание будет уделено проектам и работам молодых дончан, подаривших вторую жизнь привычным вещам.

Напомним, заявки на конкурс принимаются до 13 декабря. Работы участников можно будет увидеть в течении месяца в ДГПБ, начиная с 17 декабря. Победителей областного конкурса «Арт-ёлка-2021» назовут 17 января в Ростове-на-Дону.