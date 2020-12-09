Ростовская АЭС: новая ПЦР-лаборатория в Волгодонске будет открыта до конца года

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В Волгодонске (Ростовская обл.) на базе городской поликлиники построена новая ПЦР-лаборатория. Это первый подобный специализированный центр на Дону, созданный с «нуля» с начала эпидемии коронавируса. Таким образом, в Волгодонске теперь есть своя ПЦР-лаборатория для исследований на заболеваемость COVID-19. Ранее биоматериал для исследований отправляли в Ростов-на-Дону и Москву, что значительно увеличивало время получения результатов и стоимость ПЦР-теста на коронавирус.

Лаборатория закрытого типа (то есть в ней не предусмотрен забор анализов, а ведётся только работа с доставленным биоматериалом) разместилась на месте отделения профосмотров, которое перенесли вглубь здания. Помещение, полностью перестроено под нужды лаборатории, имеет отдельный вход. Доступ в неё, когда лаборатория начнёт работу, будет ограничен и строго контролироваться. Её создание обошлось почти в 20 млн рублей, из которых порядка 17 млн рублей выделила Ростовская АЭС.

- Важно, что в Волгодонске начнет работать своя лаборатория. Это позволит оперативнее получать результаты анализов. Все было сделано за короткий срок, чисто, добротно, - поделился впечатлениями от посещения ПЦР-лаборатории глава Администрации Волгодонска Виктор Мельников.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Лаборатория сможет проводить до 280 анализов на COVID-19 в сутки. Длительность процедуры составит не более 48 часов. Для этого закуплено два комплекта оборудования, а также необходимые расходные материалы, защитные костюмы и маски для персонала, дезинфицирующие средства. В лаборатории смонтирована мощная система вентиляции с фильтрами, установлены обеззараживающие лампы.

- Эта лаборатория молекулярно-биологических исследований предоставляет почти неограниченные возможности для исследования разных возбудителей, в том числе и других вирусных и бактериальных инфекций. В Волгодонске исследования методом ПЦР проводятся более 18 лет, но исследования на COVID поставили нас в более жесткие рамки, ведь этот вирус принадлежит к более высокой группе патогенности, - рассказала руководитель лаборатории Мария Булатова.

- ПЦР-лаборатория предназначена для всех жителей нашего города. Проект реализован качественно. Сегодня в лаборатории созданы необходимые санитарные условия. Уверен, что проверяющие органы это подтвердят и через пару недель лаборатория заработает на благо всего востока Ростовской области, - рассказал заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.