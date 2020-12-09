Главврачом в больнице Каменска-Шахтинского назначили травматолога

Должность занял бывший заведующий кабинетом неотложной травматологии. Фото: администрация Каменска-Шахтинского.

Нового главного врача назначили в Центральной городской больнице Каменска-Шахтинского. Об этом сообщает на сайт администрации города.

Учреждение возглавил Александр Некрасов. Он окончил Ростовский медуниверситет по специальности «травматолог-ортопед». В 2009 начал работать в этой должности в Каменске-Шахтинском. В 2017 году Александр Некрасов стал заведующим кабинетом неотложной травматологии поликлиники каменской ЦГБ. С октября медик исполнял обязанности главного врача больницы.

Ранее должность главного врача в ЦГБ Каменска-Шахтинского занимал Александр Крамаренко. Он работал на этом посту с февраля 2020 года.

Напомним, в конце октября нового руководителя назначили в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону. В последние годы он возглавлял травматологическое отделение в ростовской больнице скорой медицинской помощи.

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