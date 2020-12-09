Пограничники подсчитали количество неудачных взяток в Ростовской области

Люди предлагают взятки пограничникам. Фото: Архив КП

В Ростовской области местное погрануправление ФСБ подсчитало количество попыток подкупить стражей границы. В нынешнем году, по информации пресс-службы, пограничникам предлагали "решить вопрос" около шестидесяти раз. Им предлагали и деньги, и различные товары, и даже пытались подкупить едой.

В некоторых случаях попытки подкупа, как поясняют в пресс-службе, заканчивались уголовным преследованием.

Как рассказали в ведомстве, этой осенью вступил в силу приговор по делу гражданина Украины, который пытался дать взятку пограничнику в размере десяти тысяч долларов. В обмен на деньги мужчина просил, чтобы не привлекали к уголовной ответственности браконьеров, задержанных в акватории Таганрогского залива Азовского моря за отлов рыбы. Ущерб от их деятельности эксперты оценили в три миллиона рублей. Дачу взятки задокументировали во время проведенного эксперимента. Мужчину приговорили к 7 годам и 2 месяцам тюремного заключения.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в погрануправлении работает телефон доверия: (863) 269 57 97.

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